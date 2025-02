Kluczowa propozycja dla przedsiębiorców. Brzoska zabiera głos. "Absolutna rewolucja"

to jest podstawiony przez urzędników typek, ludzi interesuje-Gdzie jest 60 tys. wolne od podatku? Gdzie dobrowolny ZUS i składka zdrowotna dla przedsiębiorców? Gdzie jest to paliwo za 5,19zł? gdzie jest 4 dniowy tydzień pracy? Gdzie są akademiki za 1 zł? Gdzie mieszkania dla młodych? Gdzie obiady dla dzieci w szkołach? Gdzie to wszystko jest? My mamy przede wszyskim już dość finansowania marszałków, starostów, stanów spoczynku sędziów, nierynkowych pensji pielęgniarek i ratowników, sędziów, 40 letnich emerytów, fikcyjnych rzeczników tego i owego, trybunałów. Wyciągniemy kasę z banków, przestaniemy deklarować i płacić na zus, skarbówce i zobaczymy, kto zmięknie po 3 miesiącach. Nas jest więcej nie boimy się was i tego się boją. Strajk przedsiębiorców. Tylko nie cenzurujcie prawdy jak za PRL bo przenieśmy się do podziemia jak za komuny i będziemy głosić prawdę.