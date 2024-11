Samorządowcy alarmują. "Zwolnienia tysięcy osób". Premier odpowiada

ludzie!!!!!!!! czy WY patrzycie na rachunki za energię elektryczną? wyraźnie pisze ile kosztuje energia elektryczna ( TAURON około 0,50500 zł opłata za 1 kWh) jaki to jest % rachunku? pozostałe naliczenia to koszty wyliczone dla spółki: abonamentowa, mocowa, opłata handlowa, przejściowa, jakościowa, zmienna, OZE ( nie wiem co to za cudawianki) kogeneracyjna opłata za usługi, VAT !!!!!!!!!!!!! w tym wszystkim domniemam, najwięcej idzie na płace w tych spółkach ....... no i wiecie skąd milionerzy!!!!!!