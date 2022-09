Samorządowcy będą rządzić dłużej. PiS przeforsowało swój pomysł w Sejmie

Zgodnie z propozycją PiS-u kadencja samorządowców ma zostać wydłużona do 30 kwietnia 2024 r. Za jej przyjęciem ręce podniosło 231 posłów, sprzeciwiło się jej 209 osób, a jeden głosujący się wstrzymał. Ustawa trafi zatem teraz do Senatu .

Kadencja samorządowców będzie wydłużona o pół roku

Dokument przewiduje, że kadencje rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które upływają w 2023 r., ulegną przedłużeniu do 30 kwietnia 2024 r.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. przez to, że w 2018 r. wydłużono ich kadencję z czterech do pięciu lat. Ostatnie wybory samorządowe odbyły się jeszcze w październiku 2018 r. Jesienią 2023 r. przypada także konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych, a ostatnie odbyły się 13 października 2019 r. Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).