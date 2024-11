Scholz próbował ubiec Trumpa? Prezydent Duda krytykuje niemieckiego kanclerza

Duda krytykuje niemieckiego kanclerza

Prezydent stwierdził też, że ostrzegł prezydenta elekta USA w rozmowie telefonicznej z 11 listopada, że Niemcy i inni sojusznicy próbują "związać mu ręce". Stwierdził również, że "Niemcy najbardziej boją się tego, że Donald Trump zmusi ich do kupowania gazu z Ameryki".

Administracja Trumpa była pierwszą, która wysłała Ukrainie pociski Javelin, choć Trump początkowo wstrzymywał tę pomoc, próbując skłonić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do wszczęcia śledztwa przeciwko Joe Bidenowi.

Pytany o swoją rozmowę z Trumpem 11 listopada, prezydent powiedział, że Trump nie przedstawił swojego planu na zakończenie wojny w Ukrainie, ale wypytywał go o jego poglądy i stanowiska innych przywódców.

"Nie widać kompromisowego rozwiązania"

- Triumf Władimira Putina nie jest w interesie Donalda Trumpa jako prezydenta USA i jako fightera – powiedział PAP politolog, prof. Andrzej Podraza. Jego zdaniem, zamrożenie konfliktu na Ukrainie, poprzez utworzenie strefy zdemilitaryzowanej dałoby Putinowi czas na przygotowanie się do kolejnej agresji.

Politolog, prof. Andrzeja Podraza ocenił, że koniec rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie jest bliski. Jak dodał, można aktualnie liczyć jedynie na zamrożenie konfliktu, bo n ie widać jakiegoś kompromisowego rozwiązani a, które by zaakceptowały obie strony.

- Przede wszystkim Ukrainie będzie bardzo trudno powrócić do swoich granic sprzed 2014 r. - kiedy doszło do aneksji Krymu przez Federacje Rosyjską - a to jest ten główny postulat, o który walczy Ukraina – stwierdził ekspert.