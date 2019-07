Segregacja śmieci będzie obowiązkiem, a nie kwestią wyboru

Właściciel nieruchomości będzie musiał zapewnić warunki do zbiórki selektywnej. Obowiązek ten nie jest przewidziany wprost, ale można go wyinterpretować z rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Jeśli dotychczas wszyscy mieszkańcy bloku wyrzucali śmieci do zsypu i nie mogli segregować, bo zwyczajnie nie było kontenerów dla różnych frakcji, to będą musieli zmienić przyzwyczajenia.

- Ustawa mówi wyraźnie, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia warunków terenowych do prowadzenia segregacji. Oznacza to, że musi zapewnić miejsce do postawienia pojemników przez gminę – powiedział w rozmowie z DGP dr Marek Goleń, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH.