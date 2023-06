Skończy studia w wieku 14 lat. Właśnie został inżynierem w SpaceX

Jeszcze w czerwcu Kairan Quazi ukończy Santa Clara University School of Engineering. Tuż po zakończeniu edukacji nastolatek rozpocznie pracę jako inżynier oprogramowania w należącej do Elona Muska firmie SpaceX – informuje " Los Angeles Times".

14-letni inżynier zdradził, że praca nad systemami Starlink – siecią satelitarną zapewniającą internet – jest spełnieniem jego marzeń. Pozwoli mu ona być częścią czegoś większego niż on sam.

14-latek od dawna pokazywał przebłyski geniuszu

Jako 9-latek czuł, że szkoła nie stanowi dla niego wyzwania. Dlatego też jego rodzice, nauczyciele i pediatra wspólnie doszli do wniosku, że jest gotowy na naukę na większym poziomie zaawansowania. Problemem jednak był wybór studiów. Jego opiekunowie mieli problem, by znaleźć placówkę, która chciałaby przyjąć młodego podopiecznego.

W ten sposób wylądował w Las Positas College w Livermore w Kalifornii. Uczelni tej jednak nie dokończył. Przeskoczył z trzeciej klasy uczelni do wspomnianej Santa Clara University.

Nastolatek aktywny w sieci

Wszystko przez fakt, że środowiska naukowe i biznesowe sceptycznie podchodziły do zdolności nastolatka. Stąd wzięły się problemy najpierw ze znalezieniem uczelni, a potem miejsca na staż. Chłopak wraz z matką wysłali podania do wielu firm, jednak większość odrzucała go albo na wstępie, albo po krótkiej rozmowie.