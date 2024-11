Spadek produkcji w budownictwie większy niż prognozowano

W październiku produkcja budowlano-montażowa zanotowała spadek o 9,6 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. To głębszy spadek niż we wrześniu, kiedy wyniósł 9 proc. rok do roku. Analitycy spodziewali się, że październikowy spadek będzie płytszy i wyniesie 6,5 proc.