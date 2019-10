Sprzedaż żywności najsłabsza od 2002 roku. Ekonomiści tłumaczą dane GUS

We wrześniu Polacy kupili o 5,3 proc. więcej towarów niż rok wcześniej - wynika z najnowszych danych GUS . To zaskakująco słabe dane. Zamiast prognozowanego przez ekonomistów przyspieszenia konsumpcji (wzrost o 8 proc.) jest hamowanie.

Wśród ekspertów, którzy liczyli na zdecydowanie lepsze wyniki, są m.in. ekonomiści Santandera. Jako główną przyczyną słabego odczytu GUS wskazują żywność. Uważają jednak, że to prawdopodobnie wynik jednorazowy. Podkreślają, że otoczenie makroekonomiczne pozostaje korzystne dla konsumpcji.

"Naszym zdaniem dynamika sprzedaży detalicznej pozostała bez zmian, a słaba sprzedaż żywności to wynik jednorazowych efektów. Otoczenie makroekonomiczne pozostaje pozytywne dla konsumpcji (niskie bezrobocie, wysoki optymizm konsumentów, nowe wydatki socjalne, obniżka podatków ) i nie widzimy przyczyn, dla których sprzedaż detaliczna mogłaby nagle spowalniać" - czytamy w komentarzu Santandera.

"Choć odczyt rozczarował, to szczegóły sprzedaży mają bardziej optymistyczny wydźwięk. Bazowa sprzedaż detaliczna (z wyłączeniem pojazdów, paliw i żywności) wzrosła we wrześniu o 10,2 proc. rok do roku, potwierdzając wysoką dynamikę wydatków na popyt 'nieautonomiczny'" - wskazują eksperci największego polskiego banku.