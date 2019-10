Stołeczni adwokaci nie lubią się ubezpieczać. Samorząd zawodowy ma dość

Nie płacą – bo nie mają tych kilkudziesięciu złotych miesięcznie czy zapominają? Niezależnie od przyczyny, warszawska Okręgowa Rada Adwokacka ma dość regulowania składek OC za niefrasobliwych mecenasów. To samorząd uiszcza zaległości na rzecz ubezpieczyciela, tak by każdy klient miał pewność, że w razie gdyby jego pełnomocnik popełnił poważny błąd procesowy, może dochodzić od niego rekompensaty.

Minimalna składka wynosi zaledwie 30 zł, ale stołeczni adwokaci zdążyli już narobić zaległości na pół miliona złotych – wynika z informacji, do których dotarła "Rzeczpospolita". Poważnie obciążają budżet samorządu, więc ten podjął uchwałę wzywającą adwokatów do spłaty zadłużenia. Ci, którzy pomimo upływu kilku tygodni nadal nie wywiązali się z obowiązków, mogą się spodziewać pisemnego wezwania do zapłaty.