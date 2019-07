Stopy procentowe bez zmian. Mogą pozostać rekordowo niskie jeszcze 2,5 roku

- Moim zdaniem, następnym ruchem mogłaby być obniżka stóp procentowych, ale w opinii części członków może to być podwyżka. Ścieżka tempa wzrostu PKB jest dobra - stwierdził podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia Rady Adam Glapiński. Jak zaznaczył, obecnie "najbardziej właściwą polityką jest utrzymywanie stałego poziomu stóp procentowych".

- Taka jest obiektywna sytuacja, ale to nie oznacza, że członkowie RPP muszą mieć jedno zdanie. Nawet dziś prezentowali różne opinie - podkreślił Glapiński i zapewnił, że nie ani on, ani żaden inny członek Rady nie jest dogmatykiem i gdy zmienią się warunki makroekonomiczne, jest gotów zmienić swoje podejście do kwestii wysokości stóp.