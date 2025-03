Strategiczny port dla Rosji? Ukraina obawia się rozmowy Trumpa z Putinem

Odessa dla Rosjan?

O ewentualnym dostępie do portów Morza Czarnego mówił też w telewizji CBS specjalny przedstawiciel prezydenta USA, Steve Witkoff. Odessa to największy port w Ukrainie, gdzie przeładowuje się ziarno, węgiel, drewno czy cukier. To jednocześnie trzecie największe miasto w Ukrainie po Kijowie i Charkowie. Rosyjska kontrola nad portem mogłaby doprowadzić do blokady ukraińskich towarów na morzu.