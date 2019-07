Susza w Polsce. Rolnicy apelują o tworzenie specjalnych komisji

To jednak za mało, bo straty są duże. Oprócz zbóż jarych i rzepaku, dotknęły one również zbóż ozimych oraz kukurydzy.

Susza oznacza więc mniejsze plony. W zależności od regionu mogą one oznaczać zbiory niższe nawet o 30-40 procent.

"Wojewódzkie izby rolnicze apelowały do samorządów gminnych o jak najszybsze powoływanie komisji szacujących straty oraz powoływanie do komisji jak największej liczby osób, gdyż w takim wymiarze skutków suszy, jedna trzyosobowa komisja nie będzie w stanie oszacować wszystkich strat do czasu rozpoczęcia żniw" - czytamy w komunikacie Krajowej Rady Izb Rolniczych.