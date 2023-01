Ekologia ma ogromne znaczenie dla kształtowania środowiska, w którym będą żyły kolejne pokolenia. Ważne, by ograniczać emisję zanieczyszczeń do atmosfery, czemu sprzyja ograniczanie zużycia energii elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł. Rozwija się sfera budowy domów energooszczędnych i pasywnych. By wiedzieć, ile prądu wymaga dom do ogrzania, do zasilania urządzeń elektrycznych czy do podgrzewania wody użytkowej, należy wykonać jego świadectwo energetyczne. Już wkrótce będzie ono obowiązkowe dla wszystkich budynków.