Świat walczy z ociepleniem klimatu. Co może zrobić Polska? Najważniejsze obszary

Czy zmiany nawyków konsumentów wystarczą, by ochronić klimat, gdy największy wkład w emisje CO2 ma wielki przemysł? - Jeżeli popatrzymy, że każda osoba może tak zafunkcjonować, będzie to in plus dla środowiska. Nie możemy pominąć wielkiego przemysłu i budownictwa, te obszary powinny przechodzić transformację energetyczną - powiedziała w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Barbara Rajkowska z Krajowego Ośrodka Klimatu. - Skutki zmian klimatu można minimalizować podobnie we wszystkich krajach - podkreśliła, odnosząc się do konkretnych planów dla naszego kraju. - Polska powinna inwestować w transport zeroemisyjny. To, co na pewno możemy robić, to inwestować w zarządzanie kryzysowe, by przygotowywać się do potencjalnych zdarzeń ekstremalnych - wyliczała. Wskazała też, że zmiany powinny objąć zagospodarowanie przestrzenne miast, które dziś są zabetonowane.