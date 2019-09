Szczyt klimatyczny. Węglowa Polska nie należy do wyjątków. Razem z nami gospodarcze potęgi

W poniedziałek w Nowym Jorku zaczął się szczyt klimatyczny, zorganizowany przed debatą generalną Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Biorą w nim udział szefowie rządów i państw z 60 krajów.

Polska wydaje się być w tym gronie pariasem. Politycy całego świata w pocie czoła trudzą się nad tym, jak tu zredukować emisję CO2, by klimat się nie ocieplał, a my w najlepsze otwieramy nowe bloki węglowe. Co prawda mniej emisyjne niż te poprzednie, ale jednak. Co więcej, przymierzamy się do budowy podobno ostatniej nowej elektrowni węglowej na świecie - w Ostrołęce. Ma kosztować nawet 6 mld zł.

Zobacz też: Pęka symbol Szwajcarii. Naukowcy alarmują

Świat kończy z węglem

Na świecie w ubiegłym roku po raz pierwszy zamknięto więcej elektrowni węglowych niż powstało nowych - podał kilka miesięcy temu Bloomberg. Finansowy serwis wyliczył, że o ile w ciągu ostatniej dekady produkcja energii z węgla spadła w Europie o około 25 proc., a w Ameryce Północnej o 40 proc., to w tym czasie w Azji zwiększyła się o 63 proc.

W przypadku Polski udział węgla maleje, ale nadal to najważniejsze paliwo do produkcji prądu. W 2018 r. jego udział w miksie energetycznym wyniósł 78,1 proc. wobec 78,4 proc rok wcześniej. To w skali świata największa proporcja, ale jeszcze w 2010 roku wynosiła aż 90 proc., a w 1990 - 98 proc. Postęp jest.

Oprócz Polski węgiel dominuje w miksie energetycznym: Rosji (68 proc.), Australii (60 proc. w 2018 roku), Chin (59 proc.), Ukrainy (58 proc. energii) i Indii (56 proc.). W USA 16 proc. energii powstaje z węgla, a 63 proc. w gazu i ropy naftowej.

Węgiel najtańszy

Ostatnio okazało się, że nawet już nie chodzi o to, że wysoki poziom wykorzystania węgla w polskiej energetyce wynika z chęci wykorzystania krajowego czarnego złota. Węgiel już w coraz większym stopniu importujemy, głównie z Rosji. Część krajowych kopalń wydobywa już za drogo i wydobycie spadło obecnie do poziomu z 1950 roku.

Właściwie jest dla wykorzystania węgla powód ekonomiczny. Jak niedawno wykazaliśmy, węgiel to mimo gigantycznych opłat za emisję CO2 wciąż najtańsze źródło energii.

W Europie niższe niż w Polsce ceny prądu dla firm (z wyłączeniem podatków) są tylko w czterech krajach (Finlandia, Holandia, Ukraina i Turcja), a dla gospodarstw domowych w sześciu państwach. Najtaniej jest na Ukrainie, która unijnymi obostrzeniami się nie przejmuje i 58 proc. prądu wytwarza z węgla.

Problem jest tylko z globalnym ociepleniem, które podobno wynika z emisji dwutlenku węgla przez człowieka. Święcie przekonana o tym jest szwedzka 16-latka Greta Thunberg, która najpierw ogłosiła jednoosobowy strajk, a teraz stoi na czele buntu młodocianych i występuje przed kamerami na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku. Twierdzi, że "zabrano jej marzenia i dzieciństwo". Na całym świecie na jej wezwanie odbyły się strajki dzieci, a szkoły w wielu krajach świeciły pustkami.

Globalna energetyka odpowiedzialna za 0,2 proc. efektu cieplarnianego

Czy rzeczywiście emisja CO2 odbiera im dzieciństwo i wpływa na ocieplenie klimatu? Wątpliwości rodzą się, gdy przyjrzeć się liczbom.

Człowiek emituje poniżej 4 proc. globalnego CO2, a CO2 jest odpowiedzialne za 9-26 proc. efektu cieplarnianego. Największy wśród gazów wpływ na efekt cieplarniany ma para wodna i człowiek w jej emisji ma udział śladowy.

Cała gospodarka ludzka wpływa więc na około 0,4-1,0 proc. efektu cieplarnianego. Z tego ponad jedna piąta to rolnictwo. Energetyka to około 30 proc. emisji CO2 przez gospodarkę człowieka, czyli nawet całkowite wyeliminowanie z niej węgla - co jeszcze długo będzie niemożliwe - zmniejszy wpływ na efekt cieplarniany o jakieś 0,2 proc. Naturalne wahania gazów cieplarnianych to około +/- 3 proc.

Przy tym najmniej zainteresowanych eliminowaniem węgla jest wiele krajów, które cenią sobie tanią energię. I to tych największych. Chiny produkują ponad jedną czwartą ludzkiego CO2 i choć teoretycznie planują dołączyć do porozumienia w Kioto, to niewiele na razie w tym kierunku robią. USA, które też ignorują Kioto - niecałe 15 proc. Polska ze swoim 0,8 proc. jest na 23. miejscu i 29. jeśli chodzi o emisję na mieszkańca.

Część naukowców argumentuje, że to nie CO2 jest przyczyną ocieplenia, ale aktywność słońca. Na razie trzymamy się jednak walki z dwutlenkiem węgla. Problem w tym, że nie chcą z nim walczyć jego najwięksi emitenci. Greta Thunberg będzie musiała dalej strajkować. Najlepiej w Chinach.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące