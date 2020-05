Szef Ryanaira krytykuje pomysł obowiązkowej kwarantanny. "Nie ma podstaw naukowych, że to skuteczne"

"Rozkazywać to można w Chinach, nie tu" – to jeden z komentarzy po tym, jak Ryanair ogłosił, że podróżni będą musieli przez cały lot mieć na twarzy maseczkę. Szef taniej linii krytykuje z kolei pomysł rządu: 14-dniowa kwarantannę dla przylatujących do Wielkiej Brytanii.

