Loty wrócą w trzech fazach. Pierwsza rusza od 1 czerwca

Póki co nie znane są terminy kolejnych faz, bo to zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Wiemy za to, że w drugim etapie będzie możliwość latania do krajów europejskich, które również opanowały sytuację epidemiczną. Horała wskazał, że mowa o tych, w których sytuacja nie jest gorsza niż w Polsce.