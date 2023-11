Szydło zamieściła wpis ws. zakazu handlu. Pojawiła się specjalna adnotacja

Komisja Gospodarki i Rozwoju odrzuciła w poniedziałek rządowy projekt ws. handlu w Wigilię. Poparcie zyskał za to projekt Trzeciej Drogi. Zaproponowano w nim, że jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na 24 grudnia, to zakaz handlu nie będzie obowiązywał "w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę 24 grudnia".

Zakaz handlu w niedzielę. Była premier komentuje

"Presja ma sens. Polityczni słudzy Tuska najpierw triumfowali, że sprzeciwili się projektowi PiS blokującemu handel w tegoroczną wigilijną niedzielę. Kiedy zorientowali się, jakie oburzenie to wzbudziło, zaczęli chwalić się, że to oni nie chcą handlu w Wigilię. Będziemy pilnować, by faktycznie tak było. Czeka nas przecież jeszcze głosowanie w Sejmie. Tak, jak pilnujemy tej sprawy, będziemy pilnować innych ważnych polskich spraw. Słudzy Tuska muszą zdać sobie sprawę, że PiS reprezentuje wiele milionów Polaków" - napisała na platformie X była premier.