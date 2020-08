węgry oprac. kros 1 godzinę temu

Tarcza antyrakietowa. Węgrzy kupią system obronny od USA za 1 mld dolarów

Węgrzy zakupią od Stanów Zjednoczonych komponenty do systemu rakietowej obrony przeciwlotniczej - informuje Associated Press. Budapeszt zapłaci za nie ok. 1 mld dolarów.

