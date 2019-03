Taśmy Kaczyńskiego. Przesłuchanie Birgfellnera wstrzymane, kontynuacja w środę

To już piąty raz, kiedy Gerald Birgfellner odpowiadał na pytania śledczych. Do dziennikarzy po południu wyszedł Roman Giertych, czyli jeden z pełnomocników Austriaka.

Jak przekazał Giertych, austriacki biznesmen "odebrał to jako formę prześladowania" przez prokuraturę. Po raz kolejny domagał się również od prokuratury wszczęcia śledztwa w sprawie tzw. taśm Kaczyńskiego. Zdaniem Giertycha, gdyby we wtorek przesłuchano prezesa PiS, to w środę mogłoby dojść do konfrontacji. Wydaje się jednak, że na taki przebieg wydarzeń nie ma szans.