Technologie kosmiczne, leczenie raka i miękkie kaski. Dolnośląskie firmy walczą o milionowe kontrakty w USA

"Nie mamy się czego wstydzić"

- Stany Zjednoczone są największą gospodarką na świecie. To miejsce, gdzie nowe pomysły mogą być zauważone, dlatego tutaj jesteśm y - mówił na zakończenie targów TechCrunch w San Francisco, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Wojciech Bochnak.

- Najważniejsze jest to, że nasi przedsiębiorcy mogli zaprezentować się na targach w San Francisco. Widzieliśmy w Dolinie Krzemowej wiele interesujących start-upów, ale także firm, które wchodzą już na rynek światowy - dodał wicemarszałek.

- Nasi przedsiębiorcy nie mają się czego wstydzić i są zadowoleni z tych targów, liczą na nawiązanie nowych kontaktów. Na targach prezentowane były branże: kosmiczna, sportowo-odzieżowa, czy IT. Co ważne wszystkie te firmy prezentowały nowe technologie - mówi Wojciech Bochnak i dodaje, że to jest szansa dla firm na spełnienie "american dream".