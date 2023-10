"Tego żaden budżet nie udźwignie". Prawda o obietnicach wyborczych opozycji

- Jeśli opozycja wspólnie wygra te wybory, to w sferze obietnic będziemy mieli połączenie ognia z wodą - powiedział w programie "Newsroom" WP Łukasz Kijek, redaktor naczelny money.pl. - Lewica jest wysoko w naszym zestawieniu kosztów obietnic wyborczych, ale uważam, że akurat ta partia zachowała się wobec wyborców bardzo uczciwie. Szybko zaprezentowała swój program wyborczy i dzięki temu mogliśmy dokładnie przyjrzeć się temu, co lewica proponuje. To są konkretne propozycje, które dużo kosztują. Po pandemii zgłosili pomysł podniesienia wydatków na służbę zdrowia do wysokości 8 proc. PKB. To samo w trakcie pandemii mówiła Koalicja Obywatelska, ale już w programie tej obietnicy nie umieściła. Zwracamy też na to uwagę. I teraz, jeśli dojdzie do koalicji tych partii po wyborach i obietnice zostaną wyłożone na stół, to żaden budżet tego nie dźwignie - uważa redaktor naczelny money.pl.