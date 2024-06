Ten odczyt może przekreślić szansę na przełom za oceanem. Nowe dane

Inflacja w USA. Pierwsza taka sytuacja od dwóch lat

Jak zauważa w swoim komentarzu Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, komentarza to Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl. ceny konsumenckie w porównaniu z poprzednim miesiącem nie wzrosły. To pierwszy taki przypadek od niemal dwóch lat.

Zdaniem analityka dzisiejsze dane na każdym polu wypadły poniżej mediany rynkowych prognoz. "Podsyca to nadzieje na wrześniową obniżkę stóp Fed. Wycena jej prawdopodobieństwa ponownie zbliża się do 65 proc., podcinając skrzydła mocnemu w minionych dniach dolarowi. Poturbowany złoty również łapie oddech. Kurs USD/PLN, który ostatnio naruszał 4,05, spada do 4,0. EUR/PLN cofa się z okolic 4,35" - pisze autor analizy.