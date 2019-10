To jednak nie mit. Paliwa są dużo tańsze przed wyborami

"Jak była ta kampania 2011 r. i oni tam z cenami jechali cały czas, że paliwo po 6 zł PiS napier..... No i jest ta impreza w Focusie, już wiadomo, że wygraliśmy. Z Donaldem się spotykam i on: Teraz, kur.., to paliwo może być nawet i po 7 zł (śmiech)" - mówił były prezes PKN Orlen Jacek Krawiec po wygranej w wyborach w 2011 roku. Wypowiedź nagrano w restauracji "Sowa i Przyjaciele".

I jaka jest konkluzja? Przed wyborami ceny są prawie zawsze niższe. Tydzień przed wyborami między 2009 a 2019 rokiem ceny w Polsce były średnio o 11,3 proc. niższe niż w sąsiednich krajach. Po wyborach różnica cen malała do średnio 9,3 proc. Tylko w przypadku jednych wyborów - samorządowych w 2010 roku - zależność była odwrotna. I to nieznacznie.

Najważniejsze są wybory europejskie

Paliwa mamy tanie

Najwięcej płacą za paliwo Belgowie i Norwegowie. Ci ostatni powinni mieć uzasadnione pretensje do swojego państwa. No jak to? Wydobywamy mnóstwo ropy, a płacimy najwięcej? Przy wysokich zarobkach najwyraźniej im to jednak bardzo nie przeszkadza, skoro tak dzieje się od wielu już lat.