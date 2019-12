Trasa S5. Szybciej z Poznania do Wrocławia już w sobotę

W sobotę ostatni 50-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 w woj. wielkopolskim będzie dostępny dla kierowców. Czas dojazdu z Poznania do Wrocławia skróci się do ok. 1,5 godziny.

