Trump wstrzymał finansowanie. Już alarmują o skutkach

Skutki decyzji Donalda Trumpa obejmują m.in. zakłócenia w dostawach kluczowych leków do Sudanu, gdzie obecnie trwa największy kryzys humanitarny na świecie , oraz do Demokratycznej Republiki Konga (DRK).

Oto skutki decyzji Donald Trumpa

Trump zapowiedział we wtorek, że r ozważa zlikwidowanie USAID, amerykańskiej agencji finansującej 43 proc. globalnej pomocy humanitarnej. Uzasadniał to koniecznością usunięcia z agencji "radykalnie lewicowych" urzędników. W podobny sposób wypowiadali się wcześniej miliarder i bliski współpracownik Trumpa Elon Musk oraz sekretarz stanu USA Marco Rubio, który został mianowany p.o. szefa USAID.

Amerykański przywódca już w pierwszym dniu urzędowania, 20 stycznia, podpisał rozporządzenie wstrzymujące na 90 dni wszystkie programy pomocowe, co tłumaczył potrzebą dostosowania wydatków do polityki "America First", stawiającej na pierwszym miejscu interesy USA.