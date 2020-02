Trzynaste emerytury. Minister rodziny: "Obroniliśmy ustawę"

- W piątek Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od marca minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną z 1100 do 1200 złotych - przypomniała szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Marlena Maląg odniosła się także do trzynastych emerytur. Przypomniała, że Senat wprowadził poprawki do ustawy o "trzynastce", przez co wróciła ona do Sejmu. Podkreśliła, że posłowie odrzucili poprawki wyższej izby, co w jej ocenie było "obroną" ustawy.