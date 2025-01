"Tu upatruję szansy dla Polski i Polaków". Prezes Panattoni dla money.pl

Tekst powstał w ramach projektu WP Opinie. Przedstawiamy w nim zróżnicowane spojrzenia komentatorów i liderów opinii publicznej na kluczowe sprawy społeczne i polityczne.

Rok 2025 niesie ze sobą wiele wyzwań, ale również szans, które mogą zdefiniować przyszłość globalnej gospodarki i umocnić rolę Polski w świecie.

Niewątpliwie najpoważniejszym wyzwaniem pozostanie niestabilność geopolityczna. Konflikt w Ukrainie wciąż wpływa na gospodarcze i polityczne układy w Europie. Państwa są zmuszone do przemyślenia swoich strategii, szczególnie w zakresie energetyki i logistyki. W tle pozostają napięcia na linii Rosja-Zachód oraz wyzwania wynikające z działań takich państw jak Chiny, Iran czy Korea Północna. W tym kontekście powrót Donalda Trumpa do władzy w Stanach Zjednoczonych może znacząco wpłynąć na globalną politykę handlową i międzynarodowe relacje, a to z kolei zmusi Europę do wzięcia spraw w swoje ręce, do większej samodzielności.

Tu upatruję szansy dla Polski i Polaków - my wciąż mamy większy głód wyzwań, chcemy działać, nie boimy się odważnych decyzji, dlatego głęboko wierzę, że w obliczu tych przemian możemy odgrywać ważną rolę.

Dodatkowo 1 stycznia Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. To moment, który może umocnić nasze relacje z innymi państwami UE, przyciągnąć inwestorów i wskazać kierunki rozwoju w najbliższych latach. Już teraz daje się odczuć pozytywne efekty stabilności politycznej ostatniego roku, które są szczególnie zauważalne w kręgach biznesowych, ale też w chęci do inwestycji i prowadzenia rozmów z kontrahentami z zagranicy. Przewodnictwo w Radzie UE daje ogromną szansę na wzmocnienie naszej pozycji w Europie. Powinniśmy ją mądrze wykorzystać.

Rok 2025 zapowiada się też jako czas ożywienia na rynku inwestycyjnym w Europie, napędzanego przewidywaną obniżką stóp procentowych oraz poprawą dostępności kapitału. Te czynniki mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania inwestorów projektami infrastrukturalnymi i przemysłowymi, także w Polsce, zwłaszcza że coraz szerszym strumieniem płyną do nas wreszcie środki z Krajowego Planu Odbudowy.

W mojej opinii dla biznesu wciąż ważny będzie trend nearshoringu, czyli przenoszenia produkcji bliżej rynków docelowych. Polska jest tu w wyjątkowej sytuacji - nasze położenie, rozwinięta infrastruktura i nadal konkurencyjne ceny czynią nas świetnym miejscem dla firm, które szukają stabilnej lokalizacji do prowadzenia działalności w centrum Europy. Co ważne, Polska zyskuje na rosnącym znaczeniu jakości w decyzjach inwestycyjnych, stając się wyborem dla branż takich jak automotive, elektronika czy zaawansowana produkcja - to stwarza ogromne możliwości dla rozwoju.

Jednym z kluczy do rozwoju będzie oczywiście innowacyjność. Cyfryzacja gospodarki oraz rozwój sztucznej inteligencji (AI) będą coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, które muszą dostosować swoje strategie do zmieniających się realiów. Inwestycje w nowoczesne technologie będą kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Dotyczy to także naszej firmy. W Panattoni już teraz intensyfikujemy działania w obszarze budowy i zarządzania centrami danych, co pozwoli nam odpowiedzieć na rosnące potrzeby innych przedsiębiorstw związane z cyfryzacją.

Mimo licznych wyzwań jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość polskiej gospodarki. Nasz kraj ma wszystkie atuty, aby wykorzystać obecne zmiany jako katalizator dalszego rozwoju. Dynamiczny wzrost gospodarczy, wysoko wykwalifikowana kadra oraz strategiczne położenie to fundamenty, na których możemy budować naszą pozycję jako lidera w regionie. Jednym z kluczowych elementów, które mogą dodatkowo wzmocnić naszą gospodarkę, jest rozwój polskiego kapitału.

Polska powinna intensywnie wspierać lokalnych przedsiębiorców i tworzyć warunki, które pozwolą naszym firmom konkurować na rynkach międzynarodowych. Budowa silnego rodzimego kapitału to szansa na zwiększenie niezależności gospodarczej oraz stabilności naszego kraju.

Wierzę, że będziemy w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom i wykorzystać nadchodzące szanse, aby uczynić Polskę jeszcze silniejszym graczem na arenie międzynarodowej.

Robert Dobrzycki, CEO & Co-Owner Panattoni Europe, UK, Middle East and India

