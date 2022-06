Turcja chce odegrać ważną rolę. Uda jej się odblokować ukraińskie porty?

Wojna między Rosją a Ukrainą, odpowiednio trzecim i czwartym największym eksporterem zboża na świecie, przyczyniła się do wzrostu inflacji cen żywności i zagroziła globalnemu zaopatrzeniu w żywność.

Blokowanie eksportu to jedno, ale od początku wojny w Ukrainie z okupowanych terytoriów do Rosji i na Krym wywieziono od 400 do 500 tys. ton zboża – poinformował niedawno ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski.