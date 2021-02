Uber w sądzie. To ważny wyrok dla kierowców

Sąd najwyższy w Wielkiej Brytanii zdecydował, że kierowcy Ubera są pracownikami korporacji, a nie zleceniobiorcy. Co to zmienia na Wyspach? To dobra informacja dla kierowców firmy, bo oznacza, że przysługują im wszystkie prawa pracownicze. Uber broni się, że tylko dostarcza technologię i nikogo nie zatrudnia.