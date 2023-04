UE szykuje nowe sankcje. Mają wspomóc Mołdawię

– Jesteśmy świadkami wzmożonych i ciągłych prób destabilizacji Mołdawii. Nowy system sankcji da nam możliwość dalszego wzmacniania odporności Mołdawii poprzez namierzanie tych, którzy próbują zdestabilizować kraj. To ważny polityczny sygnał wsparcia UE dla Mołdawii w obecnej trudnej sytuacji – stwierdził Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

UE przygotowuje nowy pakiet sankcji

Ukraina zniesie kontrole celne

Ukraina natomiast zobowiązała się znieść kontrole celne na granicy z Mołdawią. Wszystko po to, by usprawnić transport towarowy między oboma krajami. Informację o porozumieniu podał m.in. portal infotag.md, który dotarł do treści porozumienia.

Rząd Dorin Receana stwierdził, że zmiana pozwoli na "skrócenie czasu transportu towarów" do zespołu portowego Giurgiulesti u ujścia Prutu do Dunaju, a także do Rumunii. Mołdawskie władze spodziewają się, że w konsekwencji dojdzie do spadku finalnego kosztu transportowanych w obu kierunkach towarów.