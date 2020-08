Ukraina zamyka granice. "To oznacza problemy dla polskich firm"

Paweł 24 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

20 lat robiłem tam biznesy , po Majdanie się stamtąd zwinąłem jak "wybawcy" z zachodu którzy pogonili złego Janukowicza podnieśli im ceny prądu o 100 proc a z hrywny zrobili śmieciowy papier do tego dowalili podatków których tam nigdy nie było ( od nieruchomości na przykład ) jedyne miejsce gdzie na wschodzie można fajnie zarobić to Kazachstan , kraj o najniższych podatkach graniczących wręcz z tymi z rajów podatkowych ( można zrobić vat 12 %a nie 23 ? ) i Rosja bo to spory rynek mimo że podatkowo coraz gorzej się tam dzieje ;