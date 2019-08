Unia będzie znakować nieekologiczną żywność. Polscy producenci przegrają na starcie

Żywność ma być oznakowana podobnie jak urządzenia AGD. Na opakowaniu znajdziemy m.in. informacje o tym, ile energii zużyto do produkcji i z jakich źródeł pochodziła.

To nowe podejście do polityki ekologicznej, bo do tej pory działania skupiały się przede wszystkim na energetyce i przemyśle ciężkim. Tymczasem produkcja żywności generuje ogromne obciążenia dla klimatu.