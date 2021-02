Urlop menstruacyjny? W niektórych krajach obowiązuje już 74 lata

Z prowadzonych badań wynika, że około 80 proc. kobiet doświadczyło bólu miesiączkowego. U 5-10 proc. kobiet jest na tyle silny, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Podczas okresu ból brzucha bywa przeszywający i promieniuje do kręgosłupa. Towarzyszą mu także inne dolegliwości, jak ból głowy, nudności , wymioty, biegunka, wzdęcia, brak apetytu, senność i uczucie ogólnego rozbicia. Wiele kobiet w dniu, w którym dostaje okres, nie jest w stanie normalnie funkcjonować. To właśnie dla nich ma być urlop menstruacyjny.

Tam kobietom przysługuje jeden dzień wolny podczas okresu. W 2013 roku urlop menstruacyjny wprowadził Tajwan, przyznając kobietom 3 dni wolnego, a w 2015 roku wprowadzono go w Zambii. Urlop menstruacyjny funkcjonuje też w wybranych prowincjach Chin. W Unii Europejskiej takich rozwiązań nie ma. Przymierzały się do tego Włochy. W 2017 roku tamtejszy parlament debatował nad wprowadzeniem 3-dniowego urlopu menstruacyjnego, miał już nawet gotową ustawę. Ostatecznie jej jednak nie uchwalono.

Popularniejszym rozwiązaniem jest wprowadzanie takich rozwiązań przez firmy wewnętrznymi regulaminami. W 2007 roku urlop menstruacyjny wprowadziła marka Nike. Pracownice mają do wykorzystania 2 dni wolnego. W 2016 roku na taki krok zdecydowała się brytyjska firma Coexit, a w 2020 roku indyjski gigant Zomato, zajmujący się agregacją i dostawami jedzenia. W Zomato kobiety mają do wykorzystania aż 10 dni wolnego z powodu złego samopoczucia podczas okresu.

Jeden dzień wolnego w polskiej firmie

- Te wyniki naszym zdaniem doskonale obrazują fakt, że taki dodatkowy przywilej urlopowy nie wpłynął w żaden negatywny sposób na funkcjonowanie firmy i jej dezorganizację. Zatrudnione w firmie kobiety dostosowują taką możliwość do swoich indywidualnych potrzeb i faktycznie korzystają z takiej możliwości w kryzysowych sytuacjach, kiedy rzeczywiście potrzebują jednodniowej regeneracji i zwolnienia tempa po to, by następnego dnia wrócić z dużo lepszą energią i siłą do realizacji założonych sobie w pracy celów i zadań - mówi Elisa Minetti, dyrektor kreatywna marki.