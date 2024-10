Urlop w 2025 roku. Jak zaplanować dni wolne. Kalendarz

Początek roku może być doskonałą okazją do wydłużenia wolnych dni. 1 stycznia przypada w środę, co oznacza, że biorąc 2 dni urlopu, można przedłużyć weekend. Następnie, w poniedziałek 6 stycznia obchodzimy Trzech Króli. Jeśli zdecydujemy się na urlop w pozostałe 4 dni robocze, będziemy mieć 12 dni wolnych na początku roku.

Nawet dwa miesiące wolnego w 2025 roku

Jednakże, wymaga to inwestycji 8 dni z przysługującego urlopu. Wolny dzień to Poniedziałek Wielkanocny, który przypada 21 kwietnia. Następnie urlop należy wziąć od wtorku 22 do piątku 25 kwietnia. Kolejno, od 28 do 30 kwietnia oraz 2 maja. W ten sposób można uzyskać dwa tygodnie wolnego.