Urzędy pracy niedostępne do odwołania

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu pusto, chociaż urzędnicy wciąż przychodzą do pracy. Od 16 marca br. nie ma osobistych przyjęć interesantów. Wnioski o rejestrację można składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez specjalną platformę. Maciej Sałdacz, zastępca dyrektora PUP, stawia sprawę jasno. - Odkąd można zarejestrować się wyłącznie drogą elektroniczną, liczba rejestrujących się osób spadła o połowę – mówi urzędnik i przedstawia dane z dwóch tygodni. Od 17 do 21 lutego 2020r, zatem przed narodową kwarantanną, urząd odnotował 365 zgłoszeń, w tym 23 elektroniczne w ciągu tygodnia. Natomiast od 16 do 20 marca br. kiedy obowiązywała kwarantanna i nie przyjmowano klientów osobiście, zdecydowanie wzrosła liczba rejestracji elektronicznych, ale wniosków wpłynęło 168.

Według Sałdacza jedną z przyczyn mocno zredukowanej liczby wniosków o rejestrację może być to, że po pierwszej fali niepokoju związanej z szerzeniem się pandemii koronawirusa, rząd uspokoił sytuację gwarantując wszystkim nieubezpieczonym bezpłatną opiekę medyczną w razie zachorowania. Wielu ludzi zgłaszało się do nich wyłącznie po ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek tylko na odległość

- Ludzie przyjeżdżali do nas prosto z lotniska by się rejestrować, chociaż powinni w pierwszej kolejności jechać na kwarantannę - mówi z kolei Urszula Murawska, kierownik marketingu z Urzędu Pracy m. st. Warszawy. - Chodziło im wyłącznie o ubezpieczenie zdrowotne. Było ich tak wielu, że baliśmy się o bezpieczeństwo nasze i pozostałych interesantów. Dlatego nie prowadzimy już rejestracji osobistych. Można się u nas zarejestrować tylko drogą elektroniczną – informuje urzędniczka.

Na stronie internetowej warszawskiego urzędu widnieje komunikat wraz z instrukcją, jak tego dokonać. Jest jeden warunek: trzeba być posiadaczem ważnego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Najszybciej można go zdobyć poprzez swój bank. A co z tymi, którzy nie są w stanie wyrobić sobie takich podpisów samodzielnie? - Nie możemy przyjmować wniosków drogą mailową, gdyż jest to zbyt ryzykowne ze względu na zawarte w nich dane osobowe. Do wniosku dołączane jest wiele dokumentów, jak skany świadectw pracy czy wykształcenia - przekonuje Murawska.

Pomagamy, jeśli możemy…

Gdański Urząd Pracy również zawiesił bezpośrednią obsługę klientów, ale robi wyjątki. - W sytuacjach szczególnych, kiedy nie ma możliwości skorzystania z rejestracji drogą elektroniczną, dopuszczamy osobistą wizytę w urzędzie pracy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – informuje rzecznik prasowy GUP, Łukasz Iwaszkiewicz. Jak to wygląda? W urzędzie wyznaczona jest specjalna strefa przyjęć. Urzędnicy ustalają telefonicznie datę i dokładną godzinę spotkania, informują, jakie dokumenty ze sobą zabrać oraz wyjaśniają, jak się zachowywać, jakie środki bezpieczeństwa należy przedsięwziąć.

Podobnie jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie. Tam również jest wydzielona strefa przyjęć. Niedawno "Kurier Lubelski" alarmował, że pod urzędem ustawia się kolejka osób, które wróciły z zagranicy, w tym z północnych Włoch. Głównie młodzi ludzie bez pracy i ubezpieczenia.

Czy nas wyrejestrują?

Ludzie są zdezorientowani. Wiele osób miało w okresie kwarantanny wyznaczone w urzędach obowiązkowe spotkania potwierdzające gotowość do podjęcia pracy. Teraz, kiedy jest zakaz przemieszczania się, nie wiedzą, co mają robić. "A jak nie dam rady być w terminie na kontroli to co mi zrobią?" – pisze na stronie urzędu pracy bezrobotna z Zamościa.

Teoretycznie, jeżeli kobieta nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (art. 33. ust. 4. pkt. 4. ustawy o promocji zatrudnienia), starosta może odebrać jej status bezrobotnej na 120 dni. A to oznacza pozbawienie jej świadczeń (zasiłku i ubezpieczenia). Urzędnicy uspokajają, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Nikt nie zostanie wyrejestrowany. - W marcu odwołaliśmy 2502 wizyty klientów. W kwietniu zaplanowanych jest 3151 wizyt, są one sukcesywnie odwoływane w związku z ogłoszoną epidemią i ograniczeniami w poruszaniu się. Osoby bezrobotne nie utracą swoich uprawnień – uspokaja Agnieszka Kownacka, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zapłacimy za staże

W Warszawie wszystkie planowane wizyty zostały przełożone na maj 2020 r. Gdańsk z kolei odwołuje wizyty bezrobotnych bezterminowo - Brak możliwości bezpośredniego spotkania z doradcą klienta w celu np. przedstawienia propozycji pracy nie jest winą naszych klientów, dlatego nie możemy wyciągać w stosunku do nich jakichkolwiek sankcji – podkreśla Łukasz Iwaszkiewicz. Równocześnie zapewnia, że inne świadczenia wypłacane przez urząd pracy, jak stypendium stażowe, również będą realizowane. Nawet wówczas gdy pracodawca, u którego organizowany jest staż zawiesi działalność, lub gdy stażysta z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 wynikającej z zamknięcia placówek oświatowych nie stawi się w miejscu odbywania stażu.

