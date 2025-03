USA uderzają w świat cłami. Duży bank: Konsekwencje dla gospodarki już widać

Ekonomiczne konsekwencje polityki celnej USA

Jak twierdzą w swoim raporcie analitycy ING, wprowadzenie ceł już wpływa na amerykańską gospodarkę. Indeks koniunktury ISM w przemyśle nieznacznie spadł do 50,3 w lutym z 50,9 miesiąc wcześniej, co było wynikiem poniżej konsensusu wynoszącego 50,8. Komponenty tego wskaźnika ujawniają niepokojące tendencje - spadek nowych zamówień (z 55,1 do 48,6) oraz zatrudnienia (z 50,3 do 47,6), przy jednoczesnym wzroście presji inflacyjnej (wskaźnik ISM prices paid wzrósł z 54,9 do 62,4).