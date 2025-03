Polski przemysł z najlepszym wynikiem PMI od trzech lat. Duży bank zabrał głos

Dane skomentowała Monika Kurtek Główna Ekonomistka Banku Pocztowego. Jej zdaniem wzrost zamówień przełożył się bezpośrednio na zwiększenie produkcji , mimo że tempo tego wzrostu również pozostało umiarkowane. Jednocześnie przedsiębiorstwa kontynuowały szybką redukcję zaległości produkcyjnych, a poziom zapasów wyrobów gotowych ustabilizował się. Warto zauważyć, że wraz z poprawą warunków rynkowych, producenci zdecydowali się na podniesienie cen swoich wyrobów , co było reakcją na rosnący popyt oraz lepsze prognozy biznesowe.

Rosnący optymizm w sektorze przemysłowym

W ślad za poprawą nastrojów i perspektyw biznesowych, w sektorze przemysłowym odnotowano również wzrost zatrudnienia. Jest to kolejny pozytywny sygnał świadczący o rosnącej pewności przedsiębiorców co do przyszłych warunków gospodarczych.