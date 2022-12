Utrata prawa do opodatkowania CIT-em estońskim

CIT estoński – podstawa do utraty opodatkowania

Okres stosowania rozliczeń za pośrednictwem estońskiego CIT powinien trwać co najmniej 4 następujące po sobie lata podatkowe. Po zakończeniu tego czasu opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek przedłuży się automatycznie na kolejne 4 lata. Dlatego można przez długi okres czerpać korzyści z CIT-u estońskiego. Warunki stosowania takiej formy opodatkowania podatkiem dochodowym muszą być jednak zachowane, by spółka mogła stosować estoński CIT. Niewykluczone, że w trakcie trwania 4-letniego okresu straci prawo do rozliczania się w ten sposób.