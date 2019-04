Uzależnienie od gazu z Rosji. Naimski: od 2001 roku kosztowało nas to nawet 100 mld zł

- W Polsce mamy węgiel, trochę gazu ziemnego, w ograniczonej ilości wiatr i słońce i niewiele wody. Jeżeli mamy oprzeć nasze bezpieczeństwo energetyczne na dostępności surowców, to przede wszystkim bierzmy pod uwagę to, co mamy, a w dalszej kolejności dostawę surowców, która będzie stabilna - powiedział Naimski, cytowany przez BiznesAlert.pl.