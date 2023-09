Volkswagen wstrzyma produkcję samochodów w fabryce w Dreźnie

PRAWDA 19 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Powinniśmy przenieść produkcję stali huty do,krainy U,Polski wschodniej,Bośni i Hercegowiny,Serbi,Kosowo cementownie do krainy U,Polski wschodniej,Serbi Kosowo,produkcję pojazdów mechanicznych do krainy U,Polski wschodnie,Serbi Kosowo, Macedoni, Rumuni,Bułgari,Bośni i Hercegowiny ,produkcję statków wodnych stocznie zbudować w Grecji,Albani,przenieść produkcję odkurzaczy do Grecji, Albani,Macedoni, Czarnogóry, przenieść szklarnie z Niderland do Albani, Czarnogóry,Macedoni