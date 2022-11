W Chinach źle się dzieje. To jasny sygnał dla świata

COVID-19 trzyma Chiny

Jak pisaliśmy w money.pl, chińskie władze obstają przy polityce "zero covid" i są tam najsurowsze restrykcje na świecie. Chiny wciąż są zdeterminowane, by walczyć z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Do tego stopnia, że gdy tylko pojawia się nowe ognisko wirusa, zamykane są całe oddziały firm i kwartały ulic, byle by tylko COVID-19 nie rozprzestrzeniał się dalej.