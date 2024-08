W Libanie brakuje prądu. Pomoże kraj oddalony o ponad 3 tys. kilometrów

Algierskie radio państwowe ogłosiło, że ten kraj niezwłocznie rozpocznie dostarczanie paliwa do Libanu, które jest niezbędne do funkcjonowania elektrowni w tym kraju. Ta decyzja Algierii została podjęta po tym, jak dzień wcześniej libańskie państwowe przedsiębiorstwo energetyczne, Electricite du Liban (EDL), oznajmiło, że zużyto wszystkie dostępne zapasy paliwa.

Liban nie ma z czego produkować prądu

EDL zaznaczyło, że w związku z brakiem paliwa, będzie zmuszone zaprzestać dostarczania prądu swoim odbiorcom. Dotyczy to również infrastruktury krytycznej, takiej jak lotniska, co zostało podane do wiadomości publicznej przez agencję Reuters.