W Polsce jest tanio, bo i płace są niskie. Na tle UE jesteśmy biedni

Z opublikowanych przez Eurostat danych wynika, że Polska to jeden z najtańszych rynków Unii Europejskiej. Średnią co prawda zawyża Zachód, ale i tak jest u nas tanio. Na przykład koszty mieszkania (czynsz oraz opłaty za wodę, prąd i gaz) niższe od nas mają jedynie Bułgarzy. Płacą ok. 33 proc. średniej unijnej, w Polsce to poziom nieco ponad 37 proc.