W Polsce zabraknie LPG? Ważny głos z rządu

Wkurzony 1 godz. temu

Chcą powtórzyć manewr Morawieckiego z węglem ? Narobił kłopotów Polakom , kosztowało to nas wszystkich miliardy , do tej pory hałdy sprowadzonego węgla leżą w portach. A Rosja jakoś przez to nie upadła .Tylko upadł rząd PIS.