Spotkanie Rady Społecznej z zarządem Taurona. Będzie protest

Ul. Chorzowska, gdzie związkowcy zaplanowali samochodowy protest, należy do głównych arterii Katowic. Można spodziewać się utrudnień w ruchu. Później związkowcy zamierzają odwiedzić katowickie biuro poselskie premiera Mateusza Morawieckiego, by przekazać tam skierowane do niego wystąpienia z wnioskiem o spotkanie. Związkowe pisma w sprawie sytuacji w Tauronie otrzymają też śląscy posłowie PiS.