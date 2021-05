Wakacje 2021. Włochy czekają na prawie 40 mln turystów. To lato ma być dużo lepsze od poprzedniego

Skąd jednak wiara, że ten rok będzie lepszy od poprzedniego. Prezes Demoskopii przekonuje, że odpowiadają za to sygnały wskazujące, że branża może odnotować znacznie większy wzrost - dodał.

Przypomnijmy, od niedzieli turystów z krajów UE nie obowiązuje już wymóg pięciodniowej kwarantanny po przyjeździe do Włoch. Trzeba okazać jedynie negatywny wynik tekstu na koronawirusa.

Jeśli ta polityka się sprawdzi , to Włosi zapowiedzieli, że otworzą się na pozostałe kraje już w czerwcu. Kolejnym krokiem ma być też zwolnienie z testów osób w pełni zaszczepionych.

Podczas urlopu we Włoszech należy pamiętać, że od każdego wymaga się zasłaniania ust i nosa na świeżym powietrzu, a także w miejscach publicznych, w środkach transportu publicznego i w strefach hotelowych.

Bary i restauracje są czynne na razie tylko na zewnątrz. Nie ma się co jednak sugerować pochmurnymi prognozami w Polsce i tylko częściowym otwarciem tego kraju. We Włoszech do nadmorskich kurortów przyjeżdżają już pierwsi turyści, również z Polski.