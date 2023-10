Walka z inflacją. "Prezes NBP nie powinien przypisywać sobie zasług"

W środę Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych. Prezes NBP Adam Glapiński ogłosił dzień później, że Polska ma wielki sukces w walce z inflacją. Na ile jednak spadek inflacji to efekt działań NBP? - NBP ma na to znikomy wpływ - ocenił Jan Oleszczuk-Zygmuntowski w programie Debata Gospodarcza Money.pl. Jak wskazywał, kryzys inflacyjny był bowiem związany z wieloma innymi czynnikami, na które decyzje RPP nie mają wpływu. Z kolei Łukasz Komuda przypominał, że prezes Glapiński zapierał się przed podnoszeniem stóp procentowych, co potem i tak zrobił.