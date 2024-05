Warren Buffett nie wie, co zrobić z pieniędzmi. "Chcielibyśmy je wydać, ale nie wydamy"

Zobacz także: Co grozi Obajtkowi? Prawnik wylicza. "Kara nawet do 25 lat więzienia"

Rekordowe zapasy gotówki w portfelu Buffetta

Jak zauważa Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (Invest.Cinkciarz.pl), aż 16,8 proc. portfela inwestycyjnego Buffetta stanowią gotówka, jej ekwiwalenty oraz krótkoterminowe papiery wartościowe. Stan środków pieniężnych Berkshire osiągnął rekordową kwotę 188,99 miliardów dolarów, w porównaniu do 167,6 mld w czwartym kwartale ubiegłego roku. Buffett zdradził, że każdego poniedziałku kupuje 3-miesięczne i 6-miesięczne bony skarbowe, a ilość posiadanej gotówki i krótkoterminowych bonów skarbowych przez Berkshire Hathaway rośnie niemal nieprzerwanie od wielu lat, jak wskazuje Dróżdż.

Buffett, cytowany przez eksperta, wskazał na jeszcze jeden problem. "Nasze saldo środków pieniężnych i bonów skarbowych na koniec kwartału wyniosło 182 miliardy dolarów. Można założyć, że na koniec tego kwartału prawdopodobnie wyniosą około 200 mld dol. Chcielibyśmy je wydać, ale nie wydamy, chyba że uznamy, że robią coś, co wiąże się z niewielkim ryzykiem i może przynieść nam dużo pieniędzy ", jak przytacza Grzegorz Dróżdż.

Analityk Conotoxia Ltd. zwraca uwagę, że Berkshire Hathaway po raz kolejny zmniejszyło swój udział w Apple. Obecnie wartość ich udziałów w tej spółce wynosi ok. 135,4 mld USD, co oznacza 13-proc. spadek inwestycji. Decyzja Buffetta o sprzedaży zaskoczyła wielu, biorąc pod uwagę jego entuzjazm dla firmy, którą nazywał swoją drugą najważniejszą spółką po grupie ubezpieczeniowej Berkshire. Buffett przyznał, że poprzednia redukcja udziałów w Apple z 2020 roku mogła być błędem, a ostatnie cięcia były motywowane względami podatkowymi, nie zaś negatywną oceną przyszłych perspektyw akcji, jak pisze Dróżdż.