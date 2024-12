Ważna decyzja dla milionów Polaków. Jest apel z Sejmu do RPP

jak ja deponuje swoje pieniądze w banku to dostaję złodziejsko niski procent i od tego państwo kradnie mi podatek dochodowy. Jaki mam dochód jak oprocentowanie jest niżesz od inflacji???? A jak ja chcę pożyczyć pieniądze z banku płace lichwiarski procent do tego co roku prowizja następnie ubezpieczenie i właścicielem np. nieruchomości do momentu całkowitej sałaty jest bank. TO JEST RÓWNOŚĆ WOBEC PRAWA??? Dlaczego w hipotece banku zakładając lokatę na 100.000zł nie mam tych pieniędzy zabezpieczonych nieruchomościami banku oraz jego akcjami???